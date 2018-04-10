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Станислав Черчесов: Пике в сборной Испании играет левого центрального, но он тоже правоногий, как и Джикия
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Станислав Черчесов: Пике в сборной Испании играет левого центрального, но он тоже правоногий, как и Джикия 

Советский спорт 47 минут назад
«Абсолютно согласен, что правоногому привычнее играть на этой позиции. Но выбираем из тех, кто есть. Если Кудряшов левоногий, то Джикия и правой хорошо играет. Естественно, мы подбираем игроков, которые готовы к этому и ментально готовы. Такие маленькие неудобства бывают практически во всех командах.
Станислав Черчесов: Мне доводилось кричать в раздевалке сборной, это было один раз  Пике в сборной Испании играет левого центрального, но он тоже же правоногий. Многие удивились, но Джикия на этой позиции достаточно уверенно себя чувствовал», — сказал Черчесов в эфире передачи «Foot’Больные люди».
Напомним, в январе в контрольном матче с «Шанхай СИПГ» на сборе в ОАЭ Джикия получил разрыв крестообразных связок колена.
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