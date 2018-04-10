Станислав Черчесов: Пике в сборной Испании играет левого центрального, но он тоже правоногий, как и Джикия

«Абсолютно согласен, что правоногому привычнее играть на этой позиции. Но выбираем из тех, кто есть. Если Кудряшов левоногий, то Джикия и правой хорошо играет. Естественно, мы подбираем игроков, которые готовы к этому и ментально готовы. Такие маленькие неудобства бывают практически во всех командах.

Станислав Черчесов : Мне доводилось кричать в раздевалке сборной, это было один раз Пике в сборной Испании играет левого центрального, но он тоже же правоногий. Многие удивились, но Джикия на этой позиции достаточно уверенно себя чувствовал», — сказал Черчесов в эфире передачи «Foot’Больные люди».

Напомним, в январе в контрольном матче с «Шанхай СИПГ» на сборе в ОАЭ Джикия получил разрыв крестообразных связок колена.