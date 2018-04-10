Чарли Николас: «Ман Сити» победит «Ливерпуль», но вылетит из Лиги чемпионов

Эксперт Sky Sports Чарли Николас дал свой прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Ливерпуль», который состоится сегодня, 10 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. В первом матче победил «Ливерпуль» — 3:0.

Ставки: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 2.35, ТБ 3,5 мяча за 1.87.

«Я не думаю, что «Сити» сделает это, потому что «Ливерпуль» наверняка сумеет забить. Если «Манчестер Сити» пропустит, то им придётся забивать пять, а это сомнительно. Манкунианское дерби показало, что надеяться на защиту «горожан» не стоит. «Ливерпуль» — это не «ПСЖ» Унаи Эмери, он не испугается своего преимущества. «Сити» победит, но дальше не пройдёт», — отметил Чарли Николас.