Чарли Николас: «Ювентус» в ответном матче с «Реалом» будет биться за свою честь

Эксперт Sky Sports Чарли Николас дал свой прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус», который состоится сегодня, 11 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 3:0.

Ставки: обе забьют за 1.57, ничья за 4.25.

«В этой паре всё уже понятно, но «Ювентус» не захочет просто смириться со своей участью и поберечь силы для Серии А. Они нацеливались на победу в Лиге чемпионов, они захотят проявить гордость и будут биться за свою честь.