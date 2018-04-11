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Чарли Николас: «Ювентус» в ответном матче с «Реалом» будет биться за свою честь
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Чарли Николас: «Ювентус» в ответном матче с «Реалом» будет биться за свою честь 

Чемпионат.com 1 час назад
Эксперт Sky Sports Чарли Николас дал свой прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус», который состоится сегодня, 11 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 3:0.
Ставки: обе забьют за 1.57, ничья за 4.25.
«В этой паре всё уже понятно, но «Ювентус» не захочет просто смириться со своей участью и поберечь силы для Серии А. Они нацеливались на победу в Лиге чемпионов, они захотят проявить гордость и будут биться за свою честь.
Тем не менее «Реал» знает, чего хочет, а Криштиану Роналду будет делать всё, чтобы вновь отличиться. Я думаю, что это будет открытая игра. Обе команды наверняка сумеют забить, но мадридцы спокойно пойдут дальше», — отметил Чарли Николас.
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