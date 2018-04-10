Горячая линия для потребителей в преддверии ЧМ‑2018 продолжает работу в Подмосковье

Потребители Подмосковья все еще могут получить консультации по горячей линии в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Горячая линия для тематического консультирования потребителей перед ЧМ-2018 начала работу в Подмосковье 19 февраля. Предполагалось, что она будет действовать до 5 марта.

«В управлении Роспотребнадзора по Московской области продолжает работать горячая линия для тематического консультирования потребителей в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018», — говорится в сообщении.

Специалисты ведомства консультируют потребителей по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.

Интересующие вопросы можно задать специалистам отдела защиты прав потребителей по телефону 8 (498) 684-48-03, а также специалистам территориальных отделов (контакты: http://50.rospotrebnadzor.ru/240) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) утвердила список тренировочных баз для размещения команд-участниц ЧМ-2018, согласно которому Подмосковье примет ряд топовых команд.