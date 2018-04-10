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Станислав Черчесов: «Дай бог, чтобы братья Березуцкие и Игнашевич продолжали играть в ЦСКА»
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Станислав Черчесов: «Дай бог, чтобы братья Березуцкие и Игнашевич продолжали играть в ЦСКА» 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Илье Казакову в программе «Foot’Больные люди» еще раз высказался на тему возвращения братьев Василия и Алексея Березуцких и Сергея Игнашевича в национальную команду. По словам специалиста, нужно уважать решение защитников.
— Зачем было встречаться с Игнашевичем и братьями Березуцкими, если все равно, скорее всего, был бы отказ?
— У нас открытые отношения. Если сами футболисты чувствуют, что не могут, то, наверное, просить, заставлять, уговаривать в данном случае неправильно. Они бы сами это не приняли. Просьбы, уговоры… Они профессиональные люди. Если взять условного футболиста, который никогда не играл на чемпионате Европы и мира, а только читал про это или видел… Однако эти футболисты знают, что это такое, знают, что значит стоять под флагом сборной и что от них требуется во время игры. Они знают про нагрузки, какие бывают стрессовые ситуации, какие соперники. Они знают, могут или нет, способны оценить свое состояние. Мы может поблагодарить их за то, что они еще играют в ЦСКА. Дай бог, чтобы продолжали. Давайте уважим их решение. Сегодня такая ситуация есть.
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