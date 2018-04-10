Станислав Черчесов: «Самое главное — с Францией Россия играла качественней, чем с Бразилией»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Илье Казакову в программе «Foot’Больные люди» рассказал, как он работает с командой по итогам контрольных матчей с Бразилией и Францией​. По словам наставника, нельзя реагировать на происходящее слишком эмоционально.

— Мы не можем эмоционально реагировать. Если тренер или спортсмен реагирует эмоционально, то они превращаются в болельщика. Не может игрок, будучи на поле, реагировать как болельщик. Тем более, это касается главного тренера.

Поэтому игра проходит. Ее я уже пару раз посмотрел. С каждым разом видишь нюансы, лучше оцениваешь. Есть уровень игры нашей сборной, как в индивидуальном плане, так и в командном, а есть уровень Бразилии и Франции. Есть вещи, которые нам реально удались, а есть, которые не удались.

Плюс в том, что после Бразилии мы предстали опять командой, какие-то вещи поменяли. Самое главное, что мы играли уже качественней. Меня, как главного тренера, это радует. Они выполняют установку, о которой мы говорим, начинают лучше понимать друг друга. Есть цифры по пробегам. Они тоже с каждым разом увеличиваются.

После игры с Бразилией травму получил Зобнин. Кузяева изначально у нас не было. Все равно ждали, что он подготовится ко второй игре. Защитную линию надо перестраивать. Футболистов надо, во-первых, правильно готовить, во-вторых, поддерживать. Нельзя говорить, мол, ты плохой — ошибся. Нужно разбирать игру. Условно сейчас мы сядем и будем спокойно обсуждать защитную линию. Что лучше, как лучше… Только так нужно работать. Я так отношусь к этом и как спортсмен, и как тренер.