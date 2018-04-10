Ещё
Никита Пресняков выпрыгнул из окна, но остался жив
Далее:
Читайте также:
Ещё

Никита Пресняков выпрыгнул из окна, но остался жив 

tele.ru 4 часа назад
Никита Пресняков — известный любитель экстремальных видов спорта. Так в середине марта 26-летний музыкант серьезно травмировал ногу, катаясь на скейтборде. Во время рискованных эффектных прыжков он позабыл о безопасности и, как выразился певец, «ушатал ногу на скейте». Недавний случай вызвал интерес среди журналистов к теме риска в жизни Преснякова, и в результате Никита рассказал изданию Hello о том, что с самого детства то и дело «срывался с катушек». То, что он до сих пор жив и не покалечен, можно считать большой удачей для всего знаменитого семейства.
«Мы были дикими поклонниками передачи Jackass на MTV, где чудаки проделывали всякие штуки, — рассказал Никита о своем детстве. — Каждая начиналась с предупреждения: «Не пытайтесь повторить». Это, конечно, нас не останавливало».
Пресняков сказал, что в местах, где он в юности гулял со своими друзьями, сейчас все застроено, а раньше было много заброшенных особняков. Ребята лазали по стройкам и однажды затащили в место прогулки ржавую кровать с натяжной сеткой — прыгали на нее из окна второго этажа и рикошетили в сено. Прыжки из окна для Преснякова, к счастью, остались без последствий, но он продолжил с успехом испытывать судьбу. «Помню, я долго подбирался к тому, чтобы съехать на скейте с пятиметровой отвесной стены. Хафпайп — это два метра во вертикали, потом ты выкатываешься на горизонталь. Я ставил доску на край рампы и мог часами смотреть, как ребята съезжают. А однажды пересилил страх и поехал. До сих пор помню адреналин и тот момент решительности, который подтолкнул меня сделать шаг», — с гордостью поведал музыкант.
Это неполный текст новости
tele.ru: последние новости
Тимати и Макс Фадеев проведут финальный отбор в шоу «Песни» Евгения Медведева стала ведущей нового шоу «Ледниковый период. Дети» Футболист «Краснодара» заплатил 10 миллионов, чтобы сыграть против «Зенита»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка1
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?6
Названы условия боя-реванша Мэйуэзера и Макгрегора1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Медведев высказался о судьбе Знарка1
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение