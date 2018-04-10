Никита Пресняков выпрыгнул из окна, но остался жив

Никита Пресняков — известный любитель экстремальных видов спорта. Так в середине марта 26-летний музыкант серьезно травмировал ногу, катаясь на скейтборде. Во время рискованных эффектных прыжков он позабыл о безопасности и, как выразился певец, «ушатал ногу на скейте». Недавний случай вызвал интерес среди журналистов к теме риска в жизни Преснякова, и в результате Никита рассказал изданию Hello о том, что с самого детства то и дело «срывался с катушек». То, что он до сих пор жив и не покалечен, можно считать большой удачей для всего знаменитого семейства.

«Мы были дикими поклонниками передачи Jackass на MTV, где чудаки проделывали всякие штуки, — рассказал Никита о своем детстве. — Каждая начиналась с предупреждения: «Не пытайтесь повторить». Это, конечно, нас не останавливало».

Пресняков сказал, что в местах, где он в юности гулял со своими друзьями, сейчас все застроено, а раньше было много заброшенных особняков. Ребята лазали по стройкам и однажды затащили в место прогулки ржавую кровать с натяжной сеткой — прыгали на нее из окна второго этажа и рикошетили в сено. Прыжки из окна для Преснякова, к счастью, остались без последствий, но он продолжил с успехом испытывать судьбу. «Помню, я долго подбирался к тому, чтобы съехать на скейте с пятиметровой отвесной стены. Хафпайп — это два метра во вертикали, потом ты выкатываешься на горизонталь. Я ставил доску на край рампы и мог часами смотреть, как ребята съезжают. А однажды пересилил страх и поехал. До сих пор помню адреналин и тот момент решительности, который подтолкнул меня сделать шаг», — с гордостью поведал музыкант.

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