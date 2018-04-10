Ещё
«Анжи» поздравил Роберто Карлоса с 45-летием
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Анжи» поздравил Роберто Карлоса с 45-летием 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
«Анжи» в Твиттере поздравил бывшего защитника и тренера команды Роберто Карлоса с днем рождения. Сегодня, 10 апреля, чемпиону мира 2002 года в составе сборной Бразилии исполняется 45 лет.
Напомним, Карлос выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год, в эти же сроки он выполнял функции временного помощника и.о. главного тренера махачкалинцев Андрея Гордеева. За время выступлений в команде из Дагестана прославленный защитник принял участие в 28 матчах, забив в них 5 мячей.
Сегодня 45 лет исполняется большому другу ФК #Анжи легенде мирового футбола Роберто Карлосу! 💛💚 С днём рождения, Роберто! Parabens, Amigo! 🎉 pic.twitter.com/dWO0Bj1waj
— ФК «Анжи» (@fc_anji) 10 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Роджер Федерер: "Жена отговорила завершать карьеру. Она сказала, что я еще могу побеждать" "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": прямая трансляция – в 19.30 Неймар встретился с Месси и загадал загадку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов: «Мы — г*вно? Не знаю, что отвечать»6
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?2
Экс-игрок «Спартака» раскритиковал Карпина1
Все для бойфренда: Шарапова устроила пасхальный ужин
Радулов вновь отказался играть за сборную
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение