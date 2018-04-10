«Анжи» поздравил Роберто Карлоса с 45-летием 

«Анжи» в Твиттере поздравил бывшего защитника и тренера команды Роберто Карлоса с днем рождения. Сегодня, 10 апреля, чемпиону мира 2002 года в составе сборной Бразилии исполняется 45 лет.
Напомним, Карлос выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год, в эти же сроки он выполнял функции временного помощника и.о. главного тренера махачкалинцев Андрея Гордеева. За время выступлений в команде из Дагестана прославленный защитник принял участие в 28 матчах, забив в них 5 мячей.
Сегодня 45 лет исполняется большому другу ФК #Анжи легенде мирового футбола Роберто Карлосу! 💛💚 С днём рождения, Роберто! Parabens, Amigo! 🎉 pic.twitter.com/dWO0Bj1waj
— ФК «Анжи» (@fc_anji) 10 апреля 2018 г.