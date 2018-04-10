ЦСКА надеется, что переговоры с футболистами Вернблумом и Натхо завершатся положительно

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. ЦСКА рассчитывает, что переговоры по новым контрактам с полузащитниками Понтусом Вернблумом и Бибрасом Натхо завершатся положительно. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор футбольного клуба Роман Бабаев.

Контракты обоих футболистов истекают летом.

"Мы еще не поставили точку в переговорах с Понтусом и Бибрасом, но в ближайшее время, до окончания сезона, этот вопрос так или иначе будет решен, — сказал Бабаев. — Мы надеемся, что он решится положительно, потому что у большой группы игроков истекают контракты. Понятно, желание есть, есть определенные нюансы, но это переговорный процесс, так что все нормально: к ребятам никаких претензий нет, их позиции тоже понятны. Надеюсь, мы найдем компромисс".

Ранее Вернблум рассказывал шведским СМИ, что после сезона может вернуться на родину. «Понтус действительно говорит о том, как может сложиться ситуация, он этого не скрывает, не играет в игры. Он говорит, что есть план Б и открыто в этом признается. Надо немного подождать, тогда все узнаете», — отметил гендиректор.

Вернблум выступает за ЦСКА с января 2012 года, три раза став с командой чемпионом России, а также завоевав Кубок и дважды — Суперкубок страны. В текущем сезоне 31-летний швед провел за армейцев 36 матчей в различных турнирах, в которых забил восемь голов.

Натхо перешел в ЦСКА в августе 2014 года, подписав четырехлетний контракт. Вместе с армейцами футболист один раз становился чемпионом России и дважды — серебряным призером. В текущем сезоне 30-летний полузащитник сыграл за московскую команду 37 матчей, в которых забил пять голов.