Черчесов: «Васин и Джикия по большому счету пропустят ЧМ-2018»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов затронул тему проблемы национальной команды в защитной линии.

«Мы перешли на игру в три центральных защитника. Сейчас ситуация опять меняется, так как двух центральных защитников ( Виктор Васин Георгий Джикия ), которых мы выпестовали из той когорты, вдруг не стало. По большому счету они пропустят ЧМ-2018. У нас были матчи с командами Бразилии и Франции. Ну, мы не могли эти матчи отменить, надо было строить опять новую защитную линию. В каких-то моментах у нас это получилось, в каких-то нет», — сказал Черчесов в эфире передачи «Foot’Больные люди».

Защитник «Спаратка» Джикия получил тяжелую травму колена на зимнем сборе в матче с китайским «Шанхай СИПГ» — 0:1. Защитник ЦСКА Васин в конце февраля также травмировал колено в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды».