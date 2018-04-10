Ещё
Черчесов: «Васин и Джикия по большому счету пропустят ЧМ-2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов: «Васин и Джикия по большому счету пропустят ЧМ-2018» 

SPORT24.ru 30 минут назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов затронул тему проблемы национальной команды в защитной линии.
«Мы перешли на игру в три центральных защитника. Сейчас ситуация опять меняется, так как двух центральных защитников (Виктор Васин и Георгий Джикия), которых мы выпестовали из той когорты, вдруг не стало. По большому счету они пропустят ЧМ-2018. У нас были матчи с командами Бразилии и Франции. Ну, мы не могли эти матчи отменить, надо было строить опять новую защитную линию. В каких-то моментах у нас это получилось, в каких-то нет», — сказал Черчесов в эфире передачи «Foot’Больные люди».
Защитник «Спаратка» Джикия получил тяжелую травму колена на зимнем сборе в матче с китайским «Шанхай СИПГ» — 0:1. Защитник ЦСКА Васин в конце февраля также травмировал колено в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды».
SPORT24.ru: последние новости
«Спартак» вступил в переговоры о продлении контракта Зелимхана Бакаева НХЛ назначила дату драфт-лотереи, наибольшие шансы на выигрыш 1-го выбора у «Баффало» «Эвертон» и «Ливерпуль» не выявили победителя в мeрсиcайдcкoм дeрби
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов: «Мы — г*вно? Не знаю, что отвечать»6
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?2
Экс-игрок «Спартака» раскритиковал Карпина1
Все для бойфренда: Шарапова устроила пасхальный ужин
Радулов вновь отказался играть за сборную
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение