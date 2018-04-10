Резьба по скорлупе, вязаные шапочки: выбираем, кто из тюменцев лучше украсил куличи и яйца к Пасхе

В канун светлого праздника Пасхи мы предложили вам показать, как вы готовитесь к этому дню. Вы охотно откликнулись на наш призыв, прислав нам 27 красивых кадров. И сегодня мы запускаем голосование, чтобы с вашей помощью выбрать победителя. Правила просты: выбираете фото, которое нравится вам больше всего, и жмёте на зелёный треугольничек над ним. Поддержать можно сразу несколько конкурсантов, но вверху всегда будет фото, за которое отдано наибольшее число голосов. В четверг, 12 апреля, голосование закроется. И мы опубликуем на сайте имя победителя, которому вручим приз от редакции 72.ru.

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