Болельщики «Манчестер Юнайтед» могут бойкотировать выездной матч с «Брайтоном»

Отмечается, что болельщики выразили недовольство в связи с переносом игры своего клуба на пятницу 4 мая, из-за чего им придется в рабочий день преодолевать путь в 800 километров.

«То, что нашим лучшим болельщикам, которые посещают выездные матчи, придется проехать более 250 миль в одну сторону по пробкам, говорит или о некомпетентности, или о наплевательском отношении к болельщикам.