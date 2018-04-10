Болельщики «Манчестер Юнайтед» могут бойкотировать выездной матч с «Брайтоном» 

Отмечается, что болельщики выразили недовольство в связи с переносом игры своего клуба на пятницу 4 мая, из-за чего им придется в рабочий день преодолевать путь в 800 километров.
«То, что нашим лучшим болельщикам, которые посещают выездные матчи, придется проехать более 250 миль в одну сторону по пробкам, говорит или о некомпетентности, или о наплевательском отношении к болельщикам.
Цинично это выглядит на фоне заявлений клуба и телекомпаний о желании улучшить атмосферу во время матчей», — приводит заявление болельщиков "Газета.Ру" Manchester Evening News.