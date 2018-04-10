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В Курской области продолжается чемпионат по хоккею
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В Курской области продолжается чемпионат по хоккею 

Курские известия 26 минут назад
Фото: Курские известия
По итогам прошедших туров наибольший интерес для любителей хоккея представляли матчи «Энергетик» — «Геолог», 9:3 в пользу прямицынских хоккеистов, «Железногорск» — «Геолог», также крупная победа «Геолога» — 8:3 и противостояние «Витязь» — «Геолог»
Этот матч можно назвать игрой повышенной сложности, ибо победителю этой игры открывался прямой ход к золотым медалям чемпионата. Победа с футбольным счётом 1:0 дала возможность «Витязю» выбраться на первую строчку в турнирной таблице, но впереди у «витязей» тяжелейшая игра с железногорцами, именно в ней окончательно станет ясно, кто будет чемпионом.
На сегодняшний день положение команд выглядит следующим образом: 1 «Витязь», 2 «Железногорск», 3 «Геолог», 4 «Энергетик», 5 «Звезда», 6 «Соловей — 02».
В первенстве «Соловей» сыграл с «Автодором» вничью 4:4, «Рыльск» в тяжелейшей борьбе обыграл КПРФ 3:2, «Химик» разгромил «Автодор» 9:2. Положение команд на 9.04.2018 выглядит следующим образом: 1 «Химик», 2 «Соловей», 3 «Рыльск», 4 КПРФ, 5 «Автодор», 6 «Союз». Есть все основания полагать, что в финальную четвёрку попадут первые четыре команды, где затем борьба за медали продолжится в формате плэй-офф.
Алексей Наумов
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