В Курской области продолжается чемпионат по хоккею

По итогам прошедших туров наибольший интерес для любителей хоккея представляли матчи «Энергетик» — «Геолог», 9:3 в пользу прямицынских хоккеистов, «Железногорск» — «Геолог», также крупная победа «Геолога» — 8:3 и противостояние «Витязь» — «Геолог»

Этот матч можно назвать игрой повышенной сложности, ибо победителю этой игры открывался прямой ход к золотым медалям чемпионата. Победа с футбольным счётом 1:0 дала возможность «Витязю» выбраться на первую строчку в турнирной таблице, но впереди у «витязей» тяжелейшая игра с железногорцами, именно в ней окончательно станет ясно, кто будет чемпионом.

На сегодняшний день положение команд выглядит следующим образом: 1 «Витязь», 2 «Железногорск», 3 «Геолог», 4 «Энергетик», 5 «Звезда», 6 «Соловей — 02».