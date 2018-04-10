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Перейра примет решение о переходе в «Валенсию» после разговора с Моуринью
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Перейра примет решение о переходе в «Валенсию» после разговора с Моуринью 

Советский спорт 53 минуты назад
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По данным источника, «Валенсия», за которую игрок выступает на правах аренды, планирует выкупить его грядущим летом, но футболист намерен пообщаться с наставником «МЮ» Жозе Моуринью и узнать о его планах на будущее.
Отмечается, что агент Перейры уже провел переговоры с руководством «летучих мышей» — в клубе довольны игрой полузащитника и хотят выкупить его контракт.
В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.
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