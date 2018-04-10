Перейра примет решение о переходе в «Валенсию» после разговора с Моуринью

Марсьяль отказался продлевать контракт с «МЮ»

По данным источника, «Валенсия», за которую игрок выступает на правах аренды, планирует выкупить его грядущим летом, но футболист намерен пообщаться с наставником «МЮ» Жозе Моуринью и узнать о его планах на будущее.

Отмечается, что агент Перейры уже провел переговоры с руководством «летучих мышей» — в клубе довольны игрой полузащитника и хотят выкупить его контракт.

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.