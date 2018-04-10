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Николай Валуев: в «Зените» никто не отвечает за результат собственным кошельком
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Николай Валуев: в «Зените» никто не отвечает за результат собственным кошельком 

Вести.Ru 22 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал выступление "Зенита" в чемпионате России по футболу. По его словам, за те деньги, которые платят футболистам санкт-петербургского клуба, они должны рвать стадион так, «чтобы ошметки травы летели во все стороны».
"Игра, которую «Зенит» показывает сейчас, и отношения между тренером и футболистами и руководством — все это переходит всякие границы. В итоге мы получаем такую вещь: никто собственным кошельком за результат не отвечает. Ни тренер, ни игрок, ни менеджер", — цитирует Валуева "Советский спорт".
Кроме того, политик считает, что критика Манчини в адрес руководства клуба, не покупающего ему нужных игроков, не принесет никакой пользы для клуба. «Сопливо это все очень и грязно. По крайней мере, так выглядит со стороны. Пользы для клуба и для Манчини от всех этих заявлений — никакой. Так зачем критиковать? Лучше тренируй, а не говори», — заявил экс-чемпион мира по боксу.
Также он покритиковал иностранцев «Зенита», которые, по его мнению, полностью не отрабатывают свою зарплату. Это же относится и к российским футболистам. «Ребята, вы получаете миллионы! О таких деньгах многие только мечтать могут. За такую сумму рвите этот стадион так, чтобы ошметки травы летели во все стороны», — добавил Валуев.
Напомним, что в прошедшем туре чемпионата России по футболу «Зенит» уступил «Краснодару» со счетом 1:2 и теперь занимает пятое место в турнирной таблице.
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