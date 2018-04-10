Прогнозы и ставки на футбол 10 апреля

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

После унижения на «Энфилде» от Хосепа Гвардиолы ждали победы в дерби, а вместе с ней — чемпионства. И к 45-й минуте все шло так, как и хотел испанский тренер — «Сити» вел 2:0 и мог забить еще 3-4 (Стерлинг, ты с нами?). Хозяева вели игру, закапывая соперника, который вообще не мешал и не бил по воротам — 0 ударов за тайм (впервые с октября 2015-го). Общую беспомощность «дьяволов» отражала статистика Ромелу Лукаку: точно пасовал бельгиец лишь разводя мяч в центре поля. Однако после перерыва «МЮ» будто подменили. Как потом признался Джесси Лингард , гости поняли, что не хотят быть «клоунами» на чужом празднике.

Для «Сити» последствия 2:3 не фатальны — салют всего лишь перенесли. Однако осадочек, прямо скажем, остался. И если бы после победы в дерби и золотых медалей Гвардиола проиграл бы Клоппу, ему бы простили. А так — только победа во вторник. Любой ценой. И желательно — с разницей в четыре мяча.

Хотя это, конечно, из области фантастики. Оборона «Ливерпуля» часто сбоит, и ее не зря иногда называют «дырявой», но чтобы проиграть в четыре мяча… И при этом не забить? Ну уж нет, в такой расклад мы не верим.

Ставка: обе команды забьют за 1,51.

«Рома» — «Барселона»Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

«Барселона» вслед за 4:1 в первом матче с «Ромой» одержала победу и в чемпионате, уверенно разобравшись с «Леганесом» (3:1). Больше других старался Месси: на счету аргентинца перед субботней встречей было 26 забитых мячей — на один больше, чем у всего «Леганеса». По прошествии получаса игры в актив Лео добавилось еще два гола — очередной неберущийся удар со штрафного и точный выстрел с близкого расстояния. Окончательный счет в концовке установил он же, оформив свой 40-й хет-трик в футболке «Барселоны». Впечатляет? Не то слово.

Особенно на фоне «достижений» «Ромы», которая, кажется, «поплыла» и рискует остаться и без полуфинала ЛЧ, и вообще без Лиги чемпионов на следующий сезон — идущий пятым «Лацио» отстает всего на три очка. Хотя в игре с «Фиорентиной» (0:2) римляне чуть ли не весь матч провели у чужой штрафной, но то мазали, как попавший с двух метров в штангу Джеко, то за минуту дважды проверяли на крепость перекладину. Флорентийцы же показали в атаке едва ли не стопроцентный КПД.

Почему-то кажется, что даже не особо мотивированная «Барселона» (хотя как можно быть немотивированным, выступая на «Олимпико»?) сможет повторить трюк «Виолы» и оставить Эусебио Ди Франческо с носом. Благо, сейчас в порядке все — начиная от тер Штегена и заканчивая Месси.

Ставим на…

Ставка: «Барселона» не проиграет и ТБ 2,5 за 1,95.

Астон Вилла » — «Кардифф»Чемпионшип. 42-й тур Всего одна победа в последних пяти турах при трех поражениях — и вот «Астон Вилла» уже четвертая и отстает от своего ближайшего соперника, расположившегося на второй строке, на 7 очков. Похоже, Стив Брюс действительно может остаться без Джона Терри — вряд ли ветеран захочет провести еще один сезон в Чемпионшипе.

Но посыпать голову пеплом пока, конечно же, рано. Впереди — пять финалов, первый из которых — уже сегодня. «Кардифф» в двух матчах апреля также взял всего один пункт и сейчас рискует пропустить вперед набравший ход «Фулхэм». Т.е. с мотивацией у гостей проблем тоже не будет.

А раз так — ждем много борьбы. И мало голов. Все-таки цена ошибки очень высока.

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и ТМ 3,5 за 1,78.

Общий коэффициент — 5,24.