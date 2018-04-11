Спортивный фотограф встретится со студентами факультета журналистики

Встреча со спортивным фотографом Сергеем Кивриным состоится 14 апреля на факультете журналистики Московского государственного факультета.

— В рамках мероприятия наш гость расскажет, как сделать удачные фотографии и том, как нужно писать о международных соревнованиях, — рассказали сотрудники пресс-службы факультета.

Сергей Киврин освещал 16 Олимпийских игр, работал корреспондентом в журналах «Советский Союз» и «Спорт в СССР» и освещал события из горячих точек.

Отметим, что открытые лекции с известными журналистами и деятелями культуры проходят раз в месяц по субботам.

Вход свободный.

Познакомиться с именитым фотографом можно в 13:00 по адресу: улица Моховая, дом 9.