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Песков рассказал, чем вызваны негативные тенденции на бирже
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Песков рассказал, чем вызваны негативные тенденции на бирже 

Газета.Ru 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что негативные тенденции на биржах отчасти обусловлены эмоциональными последствиями американских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Сейчас, действительно, достаточно сильные негативные тенденции на бирже были. Частично они обусловлены конъюнктурой, частично они обусловлены эмоциональными последствиями. Вы знаете, что такое случается. Впоследствии будет определенная корректировка. Какая — пока, наверное, вряд ли кто-то скажет", — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что власти держат под плотным вниманием ситуацию с падение акций компаний России.
Он также добавил, что экономическая повестка является константой в рабочем графике президента России Владимира Путина.
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