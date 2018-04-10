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Глава ФИФА полностью уверен в безопасности предстоящего чемпионата мира в России
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Глава ФИФА полностью уверен в безопасности предстоящего чемпионата мира в России 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино уверен, что на чемпионате мира в России будет безопасно. Слова чиновника приводит RT.
"Разумеется, в России безопасно. А во время чемпионата мира по футболу будет еще безопаснее, потому что российские власти прекрасно понимают всю важность этого мероприятия и хотят продемонстрировать гостеприимство своей страны", — отметил Инфантино.
Он рассказал о беспрецедентных мерах, которые будут применяться на мировом первенстве.
"В России будут созданы все условия для того, чтобы чемпионат мира прошёл в очень спокойной обстановке.
Поэтому люди, которые хотят насладиться футбольным зрелищем и летними деньками, пусть приезжают в Россию. Те, кому нужны стычки и тому подобное, пусть остаются дома", — добавил глава ФИФА.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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