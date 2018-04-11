Ещё
Глава ФИФА призвал фанатов не бояться ехать в Россию на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава ФИФА призвал фанатов не бояться ехать в Россию на ЧМ-2018 

Авторадио 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Футбольным болельщикам не нужно бояться ехать в Россию, во время чемпионата мира будет еще безопаснее, чем сейчас. Об этом заявил президент Международной федерации футбола. В эфире RT Джанни Инфантино отметил, что организаторы турнира, понимая всю его важность, принимают беспрецедентные меры. Инфантино также подчеркнул, что, несмотря на напряженную политическую обстановку в мире, самое главное — это игра, именно на ней следует сосредоточиться, а тем, кому нужны столкновения, президент ФИФА посоветовал оставаться дома.
Авторадио: последние новости
Саперы начали разрушать лед на реке Белая в Башкирии, чтобы избежать подтоплений Дело возбуждено против медсестры, заподозренной в жестоком обращении с новорождённым Правительство выделит 360 миллионов рублей на модернизацию аэропорта в Красноярске
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании162
ЧМ-2018 несет потери: в Россию не приедет Пеле1
Умер легенда «Челси»10
Кришито определился с новым клубом
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ2
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение