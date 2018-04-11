Глава ФИФА призвал фанатов не бояться ехать в Россию на ЧМ-2018 

Футбольным болельщикам не нужно бояться ехать в Россию, во время чемпионата мира будет еще безопаснее, чем сейчас. Об этом заявил президент Международной федерации футбола. В эфире RT Джанни Инфантино отметил, что организаторы турнира, понимая всю его важность, принимают беспрецедентные меры. Инфантино также подчеркнул, что, несмотря на напряженную политическую обстановку в мире, самое главное — это игра, именно на ней следует сосредоточиться, а тем, кому нужны столкновения, президент ФИФА посоветовал оставаться дома.