Ещё
Перес: «Финал с „Барселоной“ возможен, но сначала „Реалу“ предстоит сыграть против „Баварии“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Перес: «Финал с „Барселоной“ возможен, но сначала „Реалу“ предстоит сыграть против „Баварии“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о возможном финале Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной».
"Хотелось бы встретиться с «Барселоной» в финале? Для начала нужно туда пробиться.
Подобный вариант возможен, однако я предполагаю, что сначала мы сыграем против «Баварии», — приводит слова функционера La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что завтра, 11 апреля, «галактикос» проведут ответный четвертьфинальный матч против «Ювентуса». Первый поединок, состоявшийся в Турине, мадридцы выиграли со счетом 3:0.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Гусев: "Абсолютно правильно, что Ганчаренко напихал Муса" Торбинский: "Не могу сказать, что работать с Капелло в сборной России было интересно" Прогноз на матч Рома - Барселона: будет ли хотя бы намёк на возобновление интриги?
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?5
Медведев высказался о судьбе Знарка1
Черчесов: «Мы — г*вно? Не знаю, что отвечать»8
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка
Новая великая победа США воняет на весь спорт
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение