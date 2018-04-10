Перес: «Финал с „Барселоной“ возможен, но сначала „Реалу“ предстоит сыграть против „Баварии“

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о возможном финале Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной».

"Хотелось бы встретиться с «Барселоной» в финале? Для начала нужно туда пробиться.

Подобный вариант возможен, однако я предполагаю, что сначала мы сыграем против «Баварии», — приводит слова функционера La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что завтра, 11 апреля, «галактикос» проведут ответный четвертьфинальный матч против «Ювентуса». Первый поединок, состоявшийся в Турине, мадридцы выиграли со счетом 3:0.