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Песков отметил неконструктивную позицию США по химатаке в Сирии
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Песков отметил неконструктивную позицию США по химатаке в Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Кремле отметили неконструктивную позицию ряда стран, в том числе США, в ситуации с химической атакой в Сирии.
"Вы видите достаточно неконструктивную позицию, занятую некоторыми странами, в том числе США. Априори они отказываются смотреть реальности в глаза и вешают ярлыки относительно факта применения химических отравляющих веществ", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
О необходимости проведения беспристрастного расследования никто из них не говорит, продолжил представитель Кремля: «Наклеивание ярлыков и вынесение вердиктов без какого-либо следствия превратилось уже у них в добрую традицию».
"Это безусловно, сужает маневр для дипломатических усилий. Но это не значит, что российская сторона намерена отказываться от активной работы на дипломатическом поприще. Естественно, эта работа будет продолжена", — заверил Песков.
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