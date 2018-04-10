Песков отметил неконструктивную позицию США по химатаке в Сирии

В Кремле отметили неконструктивную позицию ряда стран, в том числе США, в ситуации с химической атакой в Сирии.

"Вы видите достаточно неконструктивную позицию, занятую некоторыми странами, в том числе США. Априори они отказываются смотреть реальности в глаза и вешают ярлыки относительно факта применения химических отравляющих веществ", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

О необходимости проведения беспристрастного расследования никто из них не говорит, продолжил представитель Кремля: «Наклеивание ярлыков и вынесение вердиктов без какого-либо следствия превратилось уже у них в добрую традицию».

"Это безусловно, сужает маневр для дипломатических усилий. Но это не значит, что российская сторона намерена отказываться от активной работы на дипломатическом поприще. Естественно, эта работа будет продолжена", — заверил Песков.