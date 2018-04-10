В Приморье стартовали соревнования по танковому биатлону

Сергеевский полигон впервые принимает окружной этап «Танкового биатлона-2018». На полосу препятствий вышли лучшие экипажи Восточного военного округа, передает "ТВ Центр"

Трассу длиной 7 километров экипажам танков Т-72 Б-3 нужно пройти как можно быстрее, преодолевая препятствия и, главное, метко отстреляться по целям. В этом году мишени поражали во время движения.

Экипажи стреляют из танковой пушки и пулемета. Нововведение этих соревнований — цель нужно поразить с закрытой огневой позиции. Беспилотник с воздуха определяет координаты. Их передают командиру взвода, и по точным расчетам наводчиков делают выстрел.

За каждый промах — штрафные круги. А значит, дополнительное время всей команде. В этом году впервые выбирают лучший взвод. В каждом из них по три танка. И общий результат команды зависит от того, насколько четко выполнит свои задачи каждый экипаж.

Помимо стрельбы и вождения, в «Танковом биатлоне» экипажи сдают нормативы по всем предметам боевой подготовки. Не менее сложный спортивный этап. «Спортивный этап для мотострелков приравнивают к тому, что человек бежит с оружием гонку героев, потом должен отстрелять упражнения стрельб, и только потом пойти на выполнение вождения. В этом году это очень серьезно», — отметил судья окружного этапа соревнований «Танковый биатлон-2018» Юрий Медведев

По итогам отборочных соревнований определят лучший взвод. Он будет защищать честь округа на всероссийском этапе.