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В Приморье стартовали соревнования по танковому биатлону
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В Приморье стартовали соревнования по танковому биатлону 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Сергеевский полигон впервые принимает окружной этап «Танкового биатлона-2018». На полосу препятствий вышли лучшие экипажи Восточного военного округа, передает "ТВ Центр".
Трассу длиной 7 километров экипажам танков Т-72 Б-3 нужно пройти как можно быстрее, преодолевая препятствия и, главное, метко отстреляться по целям. В этом году мишени поражали во время движения.
Экипажи стреляют из танковой пушки и пулемета. Нововведение этих соревнований — цель нужно поразить с закрытой огневой позиции. Беспилотник с воздуха определяет координаты. Их передают командиру взвода, и по точным расчетам наводчиков делают выстрел.
За каждый промах — штрафные круги. А значит, дополнительное время всей команде. В этом году впервые выбирают лучший взвод. В каждом из них по три танка. И общий результат команды зависит от того, насколько четко выполнит свои задачи каждый экипаж.
Помимо стрельбы и вождения, в «Танковом биатлоне» экипажи сдают нормативы по всем предметам боевой подготовки. Не менее сложный спортивный этап. «Спортивный этап для мотострелков приравнивают к тому, что человек бежит с оружием гонку героев, потом должен отстрелять упражнения стрельб, и только потом пойти на выполнение вождения. В этом году это очень серьезно», — отметил судья окружного этапа соревнований «Танковый биатлон-2018» Юрий Медведев.
По итогам отборочных соревнований определят лучший взвод. Он будет защищать честь округа на всероссийском этапе.
Ольга Скрипникова, «ТВ Центр», Приморский край.
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