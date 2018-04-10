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TaZ: «Kinguin станет моей последней профессиональной командой»
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TaZ: «Kinguin станет моей последней профессиональной командой» 

CyberSport.ru 2 часа назад
Фото: CyberSport.ru
Виктор TaZ Войтас оценил текущую форму Team Kinguin в интервью antyweb.pl. Войтас также рассказал о первых матчах коллектива и о его ближайших целях.
Antyweb.pl  О текущей форме Team Kinguin
«Слишком рано оценивать наш состав. Я сторонник результатов, они все скажут за нас. Слова не играют роли, даже если они приятны ушам фанатов или хейтеров. Одно могу сказать точно, я рад, что текущий состав состоит из ребят, с которыми я хотел работать. Все жаждут результатов, у каждого есть талант. Теперь настало время потрудиться, а затем придут победы. Необходимы терпение и доверие».
О первых матчах команды
«Удивлен, как быстро мы находим общий язык. Мы играем вместе всего месяц, а у нас уже есть семь [подготовленных] карт. Но мы еще проверяем, где у нас получается лучше, а где присутствует брак. Что касается первых матчей, у нас была довольно сложная задача — собрать состав и после двух дней тренировок побороться за плей-офф ESEA Season 27 — Premier Division. Европа. Поражения на Copenhagen Games 2018 и от Team Spirit на ESEA были болезненны [На CPH Games коллектив не вышел из группы, а на ESEA уступил Spirit в четвертьфиналы и не попал в стыковые матчи к ESL Pro League — прим. ред.], но мы воспринимаем их как полученный урок. Команда проходит становление, но я вижу, что все жаждут результатов и отдают себе отчет. Усердная работа приближает к успеху, так что, надеюсь, мы вскоре сможем достичь его».
О целях состава
«Цель определена — усиленно работать, получать удовольствие от игры и сделать Kinguin силой на международной арене. У меня пять парней, у которых одни и те же мечты и цели. Так что пришло время осуществить их. Kinguin станет моей последней профессиональной командой».
Virtus.pro исключила Войтаса из состава 6 февраля 2018 года. В тот же день к команде присоединился Михал MICHU Мюллер из Team Kinguin на правах аренды. 12 марта Мюллер подписал контракт с российской организацией, а TaZ перешел в Kinguin.
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