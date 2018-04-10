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Виктор «TaZ» Войтас: «Team Kinguin — моя последняя профессиональная команда»
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Виктор «TaZ» Войтас: «Team Kinguin — моя последняя профессиональная команда» 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
Фото: CyberSport.ru
Бывший игрок состава Virtus.pro по CS:GO Виктор «TaZ» Войтас подчеркнул в интервью antyweb.pl, что Team Kinguin станет для него последней профессиональной командой. Киберспортсмен выразил желание помочь коллективу стать конкурентоспособным на мировом уровне.
Напомним, «медведи» расстались с польским игроком в феврале этого года. Вместо него российская организация подписала другого представителя Польши — Михала «MICHU» Мюллера.
Team Kinguin: Миколай «mouz» Каролевски, Карол «rallen» Радович, Виктор «TaZ» Войтас, Павел «reatz» Яньчак, Яцек «MINISE» Ежьяк (все — Польша).
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