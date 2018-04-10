Виктор «TaZ» Войтас: «Team Kinguin — моя последняя профессиональная команда»

Бывший игрок состава Virtus.pro по CS:GO Виктор «TaZ» Войтас подчеркнул в интервью antyweb.pl, что Team Kinguin станет для него последней профессиональной командой. Киберспортсмен выразил желание помочь коллективу стать конкурентоспособным на мировом уровне.

Напомним, «медведи» расстались с польским игроком в феврале этого года. Вместо него российская организация подписала другого представителя Польши — Михала «MICHU» Мюллера.

Team Kinguin: Миколай «mouz» Каролевски, Карол «rallen» Радович, Виктор «TaZ» Войтас, Павел «reatz» Яньчак, Яцек «MINISE» Ежьяк (все — Польша).