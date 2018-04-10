Полузащитник «Лацио» рискует пропустить ответный матч с «Зальцбургом»

Полузащитник «Лацио» Марко Пароло рискует пропустить ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с «Зальцбургом», информирует Gazzetta dello Sport.

33-летний футболист до сих пор не восстановился после травмы паха, из-за которой пропустил встречу Серии А против «Удинезе».

Игрок пропустил последние тренировки команды, поскольку по-прежнему чувствует дискомфорт в паху.

«Лацио» победил «Зальцбург» в Риме

В первой игре «Лацио» победил «Зальцбург» со счетом 4:2, а сам Пароло забил один из голов команды.

Также под вопросом участие в матче Сенада Лулича, получившего ушиб бедра.