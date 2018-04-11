Симоне Индзаги: У «Зальцбурга» отличная команда, они сделают все, чтобы осложнить нам жизнь

«Мы знаем, что это будет очень сложный матч. Нам нужно подойти к нему с правильным настроем. У „Зальцбурга“ отличная команда, они сделают все, чтобы осложнить нам жизнь. Уверен, что мы подготовились к этой игре наилучшим образом после матча с „Удинезе“.

Я вызвал на матч 20 игроков, все они могут сыграть. Могу подтвердить, что Штефан Раду Марко Пароло сыграют в стартовом составе. Что касается остальных, то мне нужно изучить различные варианты.

Луис Альберто и Фелипе Андерсон могут сыграть вместе, может сыграть один из них. Возможно, что и никто из них двоих не сыграет. Проблемы со здоровьем только у Лулича, но и он должен быть готов», — цитирует Индзаги Football Italia.

Матч «Зальцбург» — «Лацио» состоится 12 апреля и начнется в 22:05 по Москве. В первом матче римляне победили со счетом 4:2.