Сборная России по футболу «расписала» футболку для школьника из Костромы

13-летний житель поселка Мисково Костромской области стал финалистом проекта «Детские мечты», который реализует наша сборная по футболу. Мальчик написал спортсменам трогательное письмо, благодаря которому стал одним из победителей, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Конкурс от сборной стартовал 22 ноября прошлого года. Болельщики в возрасте до 14 лет могли рассказать спортсменам о своей мечте в письме или видеообращении. Таких писем и обращений футболисты получили более 3 тысяч.

Но финалистами конкурса стал только 121 болельщик, в число которых вошел и костромич Егор Соколов

В наступающем году сбудется моя и я думаю, что и ваша мечта, так как команда Российской сборной примет участие в финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года. Желаю вам удачи в предстоящем турнире. Уважаемые футболисты если это возможно хочу попросить у вас на Новый год в качестве подарка футболку сборной России по футболу с вашими автографами. В которой я бы мог болеть за вас, а также у меня осталось бы память о нашей сборной, которой я уверен, буду гордиться, а так же останется память о чемпионате мира по футболу 2018 года, — написал футболистам Егор

И вот его мечта стала явью.