Ещё
Черчесов не видит причин менять систему «осень-весна»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов не видит причин менять систему «осень-весна» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, система «осень-весна» не является причиной травм, полученных игроками из российских клубов.
«Часто говорят «осень-весна». Бала бы другая схема, мы также начинали в марте, как и сейчас. Была другая система, были те же морозы в ноябре, снег. Я это как тренер пережил, и как футболист в свое время.
Что касается травм, то клубы, которые играют в еврокубках, имеют тройную нагрузку. Последнюю травму получил Джано Ананидзе. Там было великолепное поле в Тбилиси. При чем тут поле?
Черчесов рассказал, как относится к критике
Ари получил травму на моих глазах тоже на хорошем поле. Зобнин получил травму на великолепном поле в Венгрии. Джикия получил травму, когда левой ногой отдавал пас. Я думал, что там хотя бы опорная нога…», — сказал Черчесов в интервью Илье Казакову в программе «Foot’Больные люди».
LiveSport.Ru: последние новости
ЦСКА и «Арсенал» рассудит немецкая бригада арбитров Полузащитник «Лацио» рискует пропустить ответный матч с «Зальцбургом» Черчесов рассказал, как относится к критике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?5
Медведев высказался о судьбе Знарка1
Черчесов: «Мы — г*вно? Не знаю, что отвечать»8
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка
Новая великая победа США воняет на весь спорт
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение