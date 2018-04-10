Песков рассказал о взаимодействии Путина и правительства «в трудные дни»

Ситуация в российской экономике и на фондовом рынке находится под постоянным контролем президента Владимира Путина и правительства, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , комментируя обвал российского рынка акций.

«Что касается экономической повестки дня, то она является константой в рабочем графике президента. Синхронизация действий с правительством по экономическим делам происходит фактически в режиме онлайн и в такие трудные дни, и в обычном режиме», — сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу» ), напомнив, что глава государства ежедневно проводит встречи, «так или иначе занимается экономическими делами».

Песков констатировал, что «на бирже были сильные негативные тенденции». «Частично они обусловлены конъюнктурой, частично — эмоциональными последствиями. Вы знаете, что такое случается», — отметил Песков.

Он выразил уверенность, что впоследствии «рынки ждет определенная корректировка». «Какая — сейчас вряд ли кто-то скажет, но, по крайней мере, ситуацию все держат под достаточно плотным вниманием», — заключил Песков.

Кремль продолжает анализировать ситуацию с введением американских санкций, при этом администрация президента не станет принимать «скоропалительных решений», пообещал Песков.