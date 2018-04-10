Милана Кержакова показала забавные танцы годовалого сына

Сыну футболиста Александра Кержакова и его жены Миланы сегодня, 10 апреля, исполнился один год. Мама уже поздравила мальчика в Instagram, заодно показав, как забавно и мило он танцует под музыку.

Вначале Милана разместила профессиональное фото Артемия.

С днем рождения, моя любовь, 💖

подписала она.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 9 Апр 2018 в 11:27 PDT А потом супруга Александра Кержакова поделилась и видео с танцами, решив никак его не подписывать.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 9 Апр 2018 в 11:51 PDT «Какая прелесть ❤️», «Милаш такой, танцулька», «Классненький такой!», «Какое счастье растет! 👑», — умилились подписчики. Они также оставили множество поздравительных комментариев.

Напомним, в 2015 году Александр Кержаков женился на дочери политика Вадима Тюльпанова — Милане. 10 апреля 2017 года в одном из роддомов Санкт-Петербурга на свет появился их первый совместный ребенок, мальчика назвали Артемием. Впервые лицо сына Милана показала публике совсем недавно.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Окт 10, 2017 at 4:18 PDT Для футболиста малыш стал уже третьим наследником. В первом браке у спортсмена в 2005 году родилась дочь Дарья. В 2013 году, в отношениях с экс-возлюбленной Екатериной Сафроновой , у звездного отца родился сын Игорь (в октябре 2014 года суд лишил Сафронову права участвовать в его воспитании).

Фото: Instagram @milana_kerzhakova, @a.kerzhakov11

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!