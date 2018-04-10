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Милана Кержакова показала забавные танцы годовалого сына
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Милана Кержакова показала забавные танцы годовалого сына 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Сыну футболиста Александра Кержакова и его жены Миланы сегодня, 10 апреля, исполнился один год. Мама уже поздравила мальчика в Instagram, заодно показав, как забавно и мило он танцует под музыку.
Вначале Милана разместила профессиональное фото Артемия.
С днем рождения, моя любовь, 💖
подписала она.
Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 9 Апр 2018 в 11:27 PDT  А потом супруга Александра Кержакова поделилась и видео с танцами, решив никак его не подписывать.
Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 9 Апр 2018 в 11:51 PDT  «Какая прелесть ❤️», «Милаш такой, танцулька», «Классненький такой!», «Какое счастье растет! 👑», — умилились подписчики. Они также оставили множество поздравительных комментариев.
Напомним, в 2015 году Александр Кержаков женился на дочери политика Вадима Тюльпанова — Милане. 10 апреля 2017 года в одном из роддомов Санкт-Петербурга на свет появился их первый совместный ребенок, мальчика назвали Артемием. Впервые лицо сына Милана показала публике совсем недавно.
Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Окт 10, 2017 at 4:18 PDT  Для футболиста малыш стал уже третьим наследником. В первом браке у спортсмена в 2005 году родилась дочь Дарья. В 2013 году, в отношениях с экс-возлюбленной Екатериной Сафроновой, у звездного отца родился сын Игорь (в октябре 2014 года суд лишил Сафронову права участвовать в его воспитании).
Фото: Instagram @milana_kerzhakova, @a.kerzhakov11
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