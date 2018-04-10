Песков не подтвердил планы визита Путина в США в апреле

Точных договоренностей о встрече президентов России и США нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

На вопрос, правда ли, что визит российского лидера в Вашингтон намечен на конец апреля, Песков сказал: «Нет, это не так».

"Пока никаких договоренностей нет. Собственно, и особых контактов-то пока нет. Поэтому пока ждем, — заметил представитель Кремля. — Наверное, стоит дождаться, когда будет формализована кандидатура госсекретаря в США, все-таки есть действующая договоренность двух президентов — Путина и Трампа — о том, что они поручат министру иностранных дел и госсекретарю поработать над этой темой".