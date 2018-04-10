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Песков не подтвердил планы визита Путина в США в апреле
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Песков не подтвердил планы визита Путина в США в апреле 

Российская Газета 1 час назад
Точных договоренностей о встрече президентов России и США нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
На вопрос, правда ли, что визит российского лидера в Вашингтон намечен на конец апреля, Песков сказал: «Нет, это не так».
"Пока никаких договоренностей нет. Собственно, и особых контактов-то пока нет. Поэтому пока ждем, — заметил представитель Кремля. — Наверное, стоит дождаться, когда будет формализована кандидатура госсекретаря в США, все-таки есть действующая договоренность двух президентов — Путина и Трампа — о том, что они поручат министру иностранных дел и госсекретарю поработать над этой темой".
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