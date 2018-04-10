Агент Лунина назвал клубы, которые проявляют наиболее предметный интерес к его клиенту

«Луниным интересуются несколько команд из Италии, Австрии и Англии. Знаю, что ранее интересовался „Ювентус“, но сейчас уже нет. Теперь наиболее в нём заинтересованы „Интер“ и „Лестер“. Не знаю, интересуются ли им „Наполи“ и „Рома“, я об этом услышал тоже из СМИ. Однако не исключаю, что эти клубы тоже будут готовы бороться за Андрея» — сказал агент.

Ранее сообщалось, что «Интер» близок к приобретению Лунина за шесть миллионов евро. При этом после оформления трансфера «нерадзурри» намерены отдать украинского голкипера в аренду в «Сампдорию», «Болонью» или «Дженоа».