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Агент Лунина назвал клубы, которые проявляют наиболее предметный интерес к его клиенту
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Агент Лунина назвал клубы, которые проявляют наиболее предметный интерес к его клиенту 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Луниным интересуются несколько команд из Италии, Австрии и Англии. Знаю, что ранее интересовался „Ювентус“, но сейчас уже нет. Теперь наиболее в нём заинтересованы „Интер“ и „Лестер“. Не знаю, интересуются ли им „Наполи“ и „Рома“, я об этом услышал тоже из СМИ. Однако не исключаю, что эти клубы тоже будут готовы бороться за Андрея» — сказал агент.
Ранее сообщалось, что «Интер» близок к приобретению Лунина за шесть миллионов евро. При этом после оформления трансфера «нерадзурри» намерены отдать украинского голкипера в аренду в «Сампдорию», «Болонью» или «Дженоа».
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