Фанаты «МЮ» собираются бойкотировать матч с «Брайтоном»

Фанаты "Манчестер Юнайтед" планируют бойкотировать выездной поединок АПЛ с «Брайтоном», чтобы обратить внимание на отношение руководства лиги и телевизионных компаний к болельщикам гостевых команд, рапортует Manchester Evening News.

Поклонники «красных дьяволов» недовольны переносом встречи на пятницу (4 мая), из-за чего им придется в рабочий день преодолевать путь в 800 километров.

Объединение болельщиков Manchester United Supporters Trust сообщило, что получило множество отзывов от людей, которые призывают бойкотировать игру.