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Фанаты «МЮ» собираются бойкотировать матч с «Брайтоном»
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Фанаты «МЮ» собираются бойкотировать матч с «Брайтоном» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Фанаты "Манчестер Юнайтед" планируют бойкотировать выездной поединок АПЛ с «Брайтоном», чтобы обратить внимание на отношение руководства лиги и телевизионных компаний к болельщикам гостевых команд, рапортует Manchester Evening News.
Поклонники «красных дьяволов» недовольны переносом встречи на пятницу (4 мая), из-за чего им придется в рабочий день преодолевать путь в 800 километров.
Объединение болельщиков Manchester United Supporters Trust сообщило, что получило множество отзывов от людей, которые призывают бойкотировать игру.
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