Кинофестиваль спортивного кино «Красногорский» стартует 12 апреля

12 апреля стартует кинофорум спортивного кино — Международный фестиваль спортивных фильмов «Красногорский». В этом году он пройдет в 15‐й раз. Об этом сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Авторитет конкурса настолько высок в спортивной и кинематографической среде, что он уже до открытия вошел в ТОП-10 культурных событий страны

По словам министра культуры Московской области Оксаны Косаревой, фестиваль проходит при непосредственном участии ГАУ МО «Мособлкино», который организовал дополнительные показы некоторых фестивальных лент в восьми муниципальных образованиях Московской области.

В последнее время на российские экраны вышли яркие ленты, посвященные истории побед и судьбам советских спортсменов: «Легенда номер 17», Движение вверх», «Лед», 19 апреля выходит на экраны фильм «Тренер». Все они становятся лидерами проката не только в кинотеатрах, но и областной акции Мособлкино «Летний кинотеатр». Летом этого года мы станем свидетелями реальных футбольных баталий на Чемпионате мира по футболу. Поэтому картины кинофестиваля «Красногорский» станут для всех нас духовной и эмоциональной закалкой

— Оксана Косарева.

В этом году МКCК откроется показом художественной спортивной драмы «Со дна вершины» (Россия). Фильм основан на реальных событиях, а прообразом главного героя стал Параолимпийский чемпион России по горнолыжному спорту Алексей Мошкин . В конкурсной программе юбилейного кинофестиваля более 60 работ отечественных и зарубежных авторов. Они будут бороться за призы в шести номинациях. Определит победителей международное жюри во главе с кинорежиссером, профессором, заслуженным деятелем искусств России Сергеем Мирошниченко

Участников и гостей ждет обширная программа: авторские презентации, встречи с актерами и создателями спортивных фильмов, с легендами спорта и кинематографа. Церемония награждения победителей кинофестиваля «Красногорский» состоится 17 апреля в концертном зале Vegas City Hall.