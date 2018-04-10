Не бьёт моржа дрожь: в Барнауле прошёл чемпионат города по зимнему плаванию

В Барнауле состоялся чемпионат по зимнему плаванию, посвященный Всемирному дню здоровья. В рамках мероприятия был проведён 24-часовой эстафетный марафон «Доплыть до Победы». В состязаниях приняли участие жители пяти городов Сибири.