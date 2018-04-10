Станислав Черчесов: «Опять надо новую защитную линию строить. В каких-то моментах она у нас получилась»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Илье Казакову в программе «Foot’Больные люди» отметил, что из-за сложившихся обстоятельств приходится строить новую линию обороны. По словам специалиста, в каких-то моментах это удалось.

— В оставшееся время до чемпионата мира, а, может быть, и глобально в эти два года, когда вам нужно было новую сборную строить, от вас ошибочно ждали новую супер-тактику. От вас ждали, что вы будете отвечать за все футбольное хозяйство в целом, что появятся новые качественные игроки, готовые для сборной… По большому счету, с вас надо спрашивать только одно: чтобы команда была функционально и ментально готова к чемпионату, и чтобы это была новая сборная, так как после Евро было понятно, что нужна новая команда.

— Мы перешли на другую систему. По той или иной причине. Все команды на то время играли в три центральных защитника. Ситуация сейчас опять меняется. Двух центральных, из того, что мы выпестывали, вдруг не стало. Не на короткий отрезок времени. Чемпионат мира, по большому счету, они пропустят. Были игры с Бразилией и Францией. Мы же не можем эти игры отменить. Опять надо новую защитную линию строить. В каких-то моментах она у нас получилась. В каких-то моментах… Что касается футбольного хозяйства, то я на связи со всеми руководителями. Со всеми общаемся, но мы не вмешиваемся в клубные дела. Абсолютно.