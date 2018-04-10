Ещё
Станислав Черчесов: «Опять надо новую защитную линию строить. В каких-то моментах она у нас получилась»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Станислав Черчесов: «Опять надо новую защитную линию строить. В каких-то моментах она у нас получилась» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Илье Казакову в программе «Foot’Больные люди» отметил, что из-за сложившихся обстоятельств приходится строить новую линию обороны. По словам специалиста, в каких-то моментах это удалось.
— В оставшееся время до чемпионата мира, а, может быть, и глобально в эти два года, когда вам нужно было новую сборную строить, от вас ошибочно ждали новую супер-тактику. От вас ждали, что вы будете отвечать за все футбольное хозяйство в целом, что появятся новые качественные игроки, готовые для сборной… По большому счету, с вас надо спрашивать только одно: чтобы команда была функционально и ментально готова к чемпионату, и чтобы это была новая сборная, так как после Евро было понятно, что нужна новая команда.
— Мы перешли на другую систему. По той или иной причине. Все команды на то время играли в три центральных защитника. Ситуация сейчас опять меняется. Двух центральных, из того, что мы выпестывали, вдруг не стало. Не на короткий отрезок времени. Чемпионат мира, по большому счету, они пропустят. Были игры с Бразилией и Францией. Мы же не можем эти игры отменить. Опять надо новую защитную линию строить. В каких-то моментах она у нас получилась. В каких-то моментах… Что касается футбольного хозяйства, то я на связи со всеми руководителями. Со всеми общаемся, но мы не вмешиваемся в клубные дела. Абсолютно.
Спорт-Экспресс: последние новости
Станислав Черчесов: "Не предполагал, что с Бразилией и Францией не сыграют сразу пять футболистов" Немецкая бригада арбитров назначена на матч ЦСКА - "Арсенал" Станислав Черчесов: "Самое главное - с Францией Россия играла уже качественней"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?5
Медведев высказался о судьбе Знарка1
Черчесов: «Мы — г*вно? Не знаю, что отвечать»8
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка
Новая великая победа США воняет на весь спорт
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение