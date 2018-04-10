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Хосеп Гвардиола: Тренировать «Сити» — настоящее удовольствие
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Хосеп Гвардиола: Тренировать «Сити» — настоящее удовольствие 

Советский спорт 1 час назад
«Моя команда невероятна, и ее мало с кем можно сравнить. Это топ-клуб исключительного уровня. Тренировать их — настоящее удовольствие. Я был доволен даже три дня назад, когда мы играли с »Манчестер Юнайтед». Мы готовы биться со всеми командами в Европе, но гора, на которую нам нужно взобраться, очень высока, — сказал Гвардиола. — Может быть, нам нужно больше времени, чтобы сделать следующий шаг. В этом сезоне, тем не менее, мы уже были лучше, чем в предыдущем, и я чувствую, что следующий сезон будет еще лучше. Нужно идти вперед, и мы попытаемся сделать это сейчас", — приводит слова Гвардиолы The Daily Mail.
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