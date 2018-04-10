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Объявлены арбитры на ответный поединок ЦСКА и «Арсенала» в Лиге Европы
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Объявлены арбитры на ответный поединок ЦСКА и «Арсенала» в Лиге Европы 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
Ответный поединок московского ЦСКА и лондонского «Арсенала» в четвертьфинале Лиги Европы обсудил немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Об этом сообщает ТАСС.
По информации официального сайта Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помощниками Цвайера станут Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер, дополнительными ассистентами арбитра будут Даниэль Зиберт и Саша Штегеманн, резервным рефери — Рафаэль Фольтин.
Матч пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 12 апреля. Начало в 22:05 по московскому времени.
Первая встреча завершилась разгромной победой «канониров» со счетом 4:1.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит ответный матч.
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