«Сталкер» претендует на пост директора «ОТВ-Прим» 

На вакантный пост директора Приморского краевого государственного телевизионного канала «ОТВ-Прим» вскоре пройдет конкурс. По информации PRIMPRESS, основной претендент на должность — депутат Законодательного собрания Приморья Дмитрий Новиков.
На прошлой неделе пост директора «ОТВ-Прим» покинул другой депутат ЗС ПК, лидер «Справедливой России» в Приморском крае Алексей Козицкий.
Дмитрий Новиков — опытный журналист, известный, прежде всего, как многолетний ведущий телепрограммы «Сталкер». В последние годы передача выходила на «ОТВ-Прим». Также Новиков — видный представитель «Единой России», является заместителем секретаря регионального отделения партии по агитационно-пропагандистской работе, секретарем местного отделения Ленинского района Владивостока. В 2016 году Дмитрий Новиков победил на выборах депутатов Заксобрания Приморья по 2-му одномандатному округу.