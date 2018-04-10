Николас Ломбертс: «Лучшие тренеры „Зенита“ — Спаллетти и Адвокат. Худшего вы знаете»

После 10 лет в «Зените» Николас Ломбертс вернулся в Бельгию и играет в «Остенде». В интервью Sport24 он признался, что скучает по русским зимам и круглосуточным ресторанам, рассказал, чем плох фильм «Залечь на дно в Брюгге» и объяснил, почему Луческу — худший тренер в его карьере.

Габулов, «Залечь на дно в Брюгге»

— На Новый год вы прилетали в Санкт-Петербург и сделали фото из кабины самолета. Пилоты болели за «Зенит»?

— Нет-нет, это обычные пилоты бельгийской авиакомпании. Просто они узнали меня и предложили нам с женой: если хотите увидеть Петербург с высоты птичьего полета, можете зайти в кабину. Я подумал: «Вау! Почему бы нет?» Было немного облачно, но вид просто потрясающий!

— Сколько раз вы возвращались в Россию после ухода из «Зенита»?

— Это был первый. В течение сезона выбраться сложно, а зимой у меня была целая неделя каникул. Решил, что пора навестить Санкт-Петербург и друзей. Встретились с Анюковым, Лодыгиным, Кришито. Но вообще я со всеми парнями на связи.

— А с Владимиром Габуловым? Он сейчас в «Брюгге».

— Мы виделись с ним в начале сезона, когда «Остенде» играл против «Брюгге». Немного поговорили перед матчем, но не более. Вообще, я удивился, когда узнал о его трансфере. Слышал, что он играл в Туле, все шло хорошо. Правда, сейчас в воротах «Брюгге» другой голкипер, а Габулов запасной. Но я всегда считал и считаю его сильным вратарем. Пожалуй, он один из лучших, против кого мне приходилось играть в России.

— Вы родились в городе, где играет Габулов. «Залечь на дно в Брюгге» — ваш любимый фильм?

— О, нет! Знаю, что в России он очень популярный и буквально каждый его смотрел, так что это хорошая реклама. Но он мне совсем не нравится. В «Залечь на дно в Брюгге» плохо говорят о городе: что это сраная дыра, где ничего не происходит и нечего делать. Конечно, ночью в Брюгге не потусуетешься, зато это одно из самых романтичных мест в Европе или даже в мире. Для туристов — просто супер! В общем, есть кино и получше.

— В «Остенде» вас часто спрашивают про Россию?

— Да. И каждый раз удивляются, когда слышат, как классно жить в Санкт-Петербурге. Все думают, что в России очень опасно. Представляете, на чемпионат мира продано всего пять тысяч билетов! Четыре года назад отправиться в Бразилию было гораздо больше желающих — люди реально опасаются ехать в Россию. Никогда этого не понимал и каждый раз повторяю: «Слушайте, я в Петербурге себя чувствую безопаснее, чем здесь!» Уверен, после моих рассказов многие игроки «Остенде» захотели посетить Россию — Москву или Петербург. Так что из меня вышел бы неплохой амбассадор — так позитивно, как я, в Бельгии о России не отзывается никто.

Луческу, прощальный матч

— Последний матч «Зенита», который вы смотрели?

— Видел, как команда играла в снег с «Уфой» (интервью состоялось перед встречей «Зенита» с «Краснодаром» — Sport24). Вообще, я заметил: когда был в России, чаще смотрел чемпионат Бельгии. Теперь, когда я в Бельгии, то в основном слежу за премьер-лигой! Что больше всего удивило — в «Зените» почти не осталось тех, с кем я играл. Тот же Анюков — человек, который провел в клубе столько лет — сейчас в «Зените-2»! Это как? Если бы я заканчивал карьеру так же, мне бы точно это не понравилось. Да что уж, я бы просто разрыдался! Не знаю, что там случилось. Но Саша — один из моих лучших друзей, и одно осознание того, что с ним это происходит, буквально разрывает меня изнутри.

— Дзюба сейчас в тульском «Арсенале», Шатов — в «Краснодаре».

— Это тоже удивительно! Даже не знаю, нужно ли что-то объяснять: если у тебя в команде есть такие игроки, странно, что ты их не используешь. Вдвойне странно, если вынуждаешь уйти в аренду. Шатов — один из самых талантливых игроков России. Дзюба забивает каждую неделю. Кстати, надеюсь, он вернется в сборную! Повторюсь, не знаю всей ситуации изнутри (может, Манчини и прав — я действительно не в курсе), но наблюдать за тем, что происходит, очень обидно. Даже из Бельгии.

— Манчини, скорее всего, уйдет из «Зенита» летом. Так же, как это сделал Луческу. Почему у Мирчи не получилось в России?

— Сложно сказать. У нас был потенциал и все качества, чтобы стать чемпионами. Но из-за некоторых решений многие игроки не чувствовали себя счастливыми в команде. Мы неплохо начали сезон, но потом результаты стали ухудшаться, ухудшаться и ухудшаться. Атмосфера в раздевалке была не такой, какая она должна быть. Все это — моя точка зрения. У меня не лучшие отношения с Луческу, поэтому я не могу быть объективным. Он плохо ко мне относился — я тоже не могу сказать о нем ничего хорошего.

— Лодыгин рассказывал, что на Луческу сказывался возраст: Мирча мог сказать русскому по-португальски, а португальцу — по-русски. Поступок Луческу, который выбесил лично вас?

— То, что он не был честен по отношению ко мне. Я долго не играл из-за травмы и понимал, что не могу сразу попасть в основной состав. Но когда кто-то из игроков на моей позиции был дисквалифицирован, Луческу говорил: «Ты долго не играл, поэтому не можешь выйти и сейчас». Затем я уехал в сборную — Мирча спросил: «Как ты можешь выступать за Бельгию, если не играешь в клубе?» Что я должен был сделать? Отказаться от вызова? Тем более что спустя некоторое время Луческу снова объяснял, как важно для футболиста играть за национальную сборную.

Как бы я ни старался, наши отношения все равно были ужасны. После того, как в одном из матчей я получил красную карточку, Мирча обвинил в этом меня. Считаю, это была не только моя ошибка.

Даже когда я уходил из «Зенита», Луческу не дал мне спокойно попрощаться. В моем прощальном матче на «Петровском» он не хотел меня выпускать даже не две минуты. Я вышел только потому, что на тренера давили болельщики и Тимощук, который попросил выпустить на поле. Если бы не они, Луческу не дал бы мне возможности попрощаться.

— Луческу выпустил вас на 90-й минуте. О чем думали, пока сидели на скамейке?

— Это был очень эмоциональный момент. Я сильно хотел выйти на поле, все ждал и ждал этого момента! Фанаты на трибуне кричали мое имя, и по всему телу пробегали мурашки. Пожалуй, это был лучший день моей жизни! Я был счастлив и даже не мог представить, что болельщики так меня проводят. Это было невероятно! Я почувствовал столько любви и уважения с их стороны. Иногда вспоминаю тот день и пересматриваю видео в телефоне. Здесь, в Бельгии, люди тоже были поражены. В нашей стране ничего подобного никто не делал.

— Учитывая, что летом Луческу ушел, может, стоило остаться в «Зените»?

— Когда в первый месяц дела в Бельгии шли не очень, многие спрашивали меня, не жалею ли я о том, что вернулся. Но, думаю, не уйди я тогда, «Зенит» все равно бы со мной расстался. Посмотрите, сколько футболистов покинуло команду: Нету, Жулиано, Маурисио, тот же Анюков. Так могли поступить и со мной. У меня же было отличное прощание, и никакого негатива к клубу не осталось. Неизвестно, что стало бы с моей карьерой, задержись я до конца контракта. Скорее всего, Манчини использовал бы своих игроков. Так что я подобрал идеальное время для ухода. Сейчас я вспоминаю о «Зените» только самое хорошее.

— Почему Луческу не отпустил вас зимой?

— Не знаю. Вообще-то он сказал, что я ему нужен. В итоге выпустил в одной или двух играх. Это было странно, но — окей. Не испытываю никакого негатива. Как я сказал, благодаря этому я успел попрощаться с Санкт-Петербургом, болельщиками и друзьями. Было бы неправильно делать это в спешке. Не жалею, что остался еще на полгода.

— Луческу сказал вам что-то на прощание?

— Нет, совсем нет. Но и я ничего ему не сказал. Ему и не нужно было ничего говорить. Я просто был рад, что наконец-то это закончилось.

— Ваша цитата: «Луческу наградил меня чувством, что я больше не умею играть в футбол». В чем это проявлялось?

— На мой взгляд, я хорошо тренировался, но все равно не получал шансов. Мне повезло, что все это случилось в конце карьеры. Если бы мне было 25, последствия могли быть плохими. Каждый, кто не получает игровой практики, чувствует себя дерьмово. Если бы у меня был шанс показать себя и я провалился, я бы все понял. Но я не считаю, что провалил те матчи, в которых выходил при Луческу. Он не выпускал меня, даже когда центральные защитники получали травмы или были дисквалифицированы. Вместо этого Луческу ставил в основной состав полузащитника или, например, Кришито. Иногда тренер делает выбор, который находится за гранью твоего понимания, но его надо принимать.

Но опять-таки: это только мое субъективное мнение. Наверняка кто-то из игроков сказал бы про Луческу что-то хорошее.

Российский гимн, двухсторонки против Дзюбы

— Как вам в «Остенде»? Быстро перестроились?

— Да, хотя первое время было нелегко. Я вернулся в Бельгию как футболист с большим именем. Меня критиковали больше, чем кого-либо. С этим тоже нужно было справляться. Но сейчас все наладилось, и я счастлив, что нахожусь дома со своей семьей. Должен признать, жить стало проще. Например, если мы собираемся с женой куда-то выбраться, то просто оставляем дочку с моими родителями или сестрой. Все рядом. Ничуть не жалею, что вернулся.

— Главное, по чему вы скучаете в Бельгии?

— По хорошим круглосуточным ресторанам. В Бельгии получается ходить либо с 12 до 14, либо с 19:30 до 22:30. А еще — по настоящим русским зимам. Мне очень нравится снег, а в Бельгии не так холодно.

— Слова российского гимна еще не забыли?

— Конечно, нет. Бельгийцы до сих пор удивляются, зачем я его выучил. Но когда в течение целого сезона его включали перед каждым матчем, это было не сложно. Вообще-то я немного горжусь этим! Чувствую себя наполовину русским, так что знать гимн России полезно.

— Лучший тренер «Зенита», с которым вы работали?

— Если говорить о тактике, то, безусловно, лучшим был Спаллетти. Еще выделю Адвоката — он знал, как построить команду: понимал, кто ему нужен и на какой позиции, грамотно подбирал новых игроков. В этом его главная сила. Дик умел замотивировать каждого и сделать так, чтобы игроки были всем довольны. Думаю, в этом заключается половина работы тренера. Вы вряд ли найдете тех, кто плохо о нем отзовется.

— А худший?

— Вы ведь знаете, кого я назову! Это очевидно, ведь я не играл при этом тренере. Луческу отлично работал в «Шахтере», но иногда случается и то, что случилось со мной. При этом не могу назвать Мирчу слабым специалистом, иначе он бы не добился таких результатов на Украине. В этом смысле совсем плохих тренеров в моей карьере, пожалуй, не было.

— Самый сильный игрок «Зенита», с которым играли?

— Всегда считал самым талантливым игроком Аршавина. Был уверен, что у него все получится в «Арсенале». Но всегда странно наблюдать за сложностями, с которыми сталкиваются российские игроки за рубежом. Не понимаю, с чем это связано. Аршавин напоминает мне Азара: такой же маленький, юркий, с хорошим ударом.

Эммануэль Фримпонг удивлялся: на тренировках в «Арсенале» Аршавин выглядел самым ленивым, но потом выходил на поле и был в порядке. В «Зените» было так же?

— Странно, я вообще не помню ни одного ленивого игрока. Наоборот, на тренировках и в играх все выкладываются на 100 процентов, а иногда даже больше. К тому же, когда в «Зените» были Денисов и Широков, расслабиться точно было нельзя. Как только ты начинал играть дерьмово, они орали так, что ты быстро приходил в себя. Ленивых игроков в команде точно не было.

— Игрок «Зенита» с самым крутым чувством юмора?

— Дзюба! Он постоянно улыбался и смеялся. Даже если он хреново играл на тренировке и забивал один мяч из двадцати, все равно прикалывался над другими. Даже не помню его серьезным, он постоянно всех доставал! Так сильно, что на тренировках все были крайне мотивированы, когда играли против него. Ха-ха! Например, при Виллаш-Боаше за день до матчей мы делились на легионеров и русских и играли друг против друга. Это было самое принципиальное противостояние — никто не хотел уступать!

— Матч «Зенита», который вы не забудете?

— C «Сатурном» в Раменском в 2007-м. Мы так дерьмово играли! Все очень нервничали и постоянно ошибались. Забили случайный гол, а потом Домингес вынес мяч с линии. Как нам повезло! Но в тот день я впервые стал чемпионом в составе «Зенита», а для клуба это был первый трофей за много лет. Поэтому матч в Раменском я запомню больше остальных.

— Песня болельщиков «Зенита», которая до сих пор не выходит из головы?

— Сейчас спою! «Это лучший клуб, это наш „Зенит“…» Вот эта. Они пели ее в каждом матче! А в моей прощальной игре вираж сначала затянул: «Ни-ко-лас Лом-бертс, ла-ла-ла-ла-ла-ла». А потом: «Остановите, Коле надо выйти!» Такие вещи я не забуду никогда. Не думаю, что когда-либо еще испытаю такие эмоции. Моя карьера почти завершена, и вряд ли меня где-то будут ценить так же. Я люблю вспоминать прошлое, и лет через 50 расскажу об этом матче внукам и обязательно покажу видео.

— Сейчас вам 33. «Остенде» — последний клуб в карьере?

— Сложно сказать. Здесь все так быстро меняется! Наш президент недавно перешел в «Андерлехт». У меня долгий контракт (до лета 2020 года — Sport24), я капитан и лидер. Но кто знает, может, мне скажут, что лучше уйти? В нынешней ситуации сложно загадывать. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару месяцев. Пока я сам не знаю, где закончу.

— Если позовут в Россию, вернетесь?

— Ох… Если это будет «Зенит», то я, конечно, задумаюсь! Если серьезно, то я очень скучаю. Когда вспоминаем с друзьями или семьей Санкт-Петербург, «Зенит», Россию, накатывает такая ностальгия. Ох… даже сейчас! Поэтому если поступит хорошее предложение, вы точно не услышите от меня: «Нет, только не это!»

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