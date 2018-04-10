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Гюндоган был близок к переходу в «Барселону»
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Гюндоган был близок к переходу в «Барселону» 

Soccer News 26 минут назад
Фото: Soccer News
Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган, ныне выступающий за «Манчестер Сити», был близок к переходу в каталонскую «Барселону».
Так, по сведениям El Mundo Deportivo, который ссылается на агента ФИФА Байрана Тутумлу, в 2015-м году «сине-гранатовые» уже согласовали с дортмундской «Боруссией» трансфер их хавбека за 20 миллионов евро. Сам игрок был готов ради переезда на «Камп Ноу» остаться без футбола на шесть месяцев из-за действовавшего тогда трансферного бана, наложенного ФИФА на «Барсу». Однако в итоге тогдашний наставник каталонцев Луис Энрике отдал предпочтение покупке Арды Турана из мадридского «Атлетико».
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