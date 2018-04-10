Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» при согласованном контракте с «Барселоной»

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган в 2015 году должен был сменить дортмундскую «Боруссию» на «Барселону» после успешного прохождения медосмотра.

Тогда был согласован переход за 20 млн евро, и футболист был готов подождать полгода до завершения трансферного запрета «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Однако тогда каталонцы почему-то подписали Арда Турана примерно за 35 млн евро, и эта сделка оказалась неудачной.

В итоге Гюндоган в 2016 году стал первым новичком Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».