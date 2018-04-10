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Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» при согласованном контракте с «Барселоной»
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Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» при согласованном контракте с «Барселоной» 

Евро-футбол.Ру 31 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган в 2015 году должен был сменить дортмундскую «Боруссию» на «Барселону» после успешного прохождения медосмотра.
Тогда был согласован переход за 20 млн евро, и футболист был готов подождать полгода до завершения трансферного запрета «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.
Однако тогда каталонцы почему-то подписали Арда Турана примерно за 35 млн евро, и эта сделка оказалась неудачной.
В итоге Гюндоган в 2016 году стал первым новичком Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
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