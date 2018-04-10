«Локомотив» подписал соглашение с машиностроительным холдингом

Стороны сегодня заключили контракт.

Компания Volgabus самостоятельно разрабатывает, испытывает и внедряет в серийное производство модели автобусов различного назначения.

«Мы очень рады этому событию, командный автобус — полноправный член клуба. Мы с нетерпением ждём этого события. Со следующего сезона у нас будет новый автобус. Впервые в РФПЛ — это будет российский производитель.