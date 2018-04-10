«Локомотив» подписал соглашение с машиностроительным холдингом 

Стороны сегодня заключили контракт.
Компания Volgabus самостоятельно разрабатывает, испытывает и внедряет в серийное производство модели автобусов различного назначения.
«Мы очень рады этому событию, командный автобус — полноправный член клуба. Мы с нетерпением ждём этого события. Со следующего сезона у нас будет новый автобус. Впервые в РФПЛ — это будет российский производитель.
Будет ли этот автобус использоваться на чемпионском параде в случае победы? Так далеко не заглядываем. Мы боремся за чемпионство, настраиваемся на каждый следующий матч. Приглашаем всех на матч с «Динамо». На данный момент автобус нашего партнёра будет возить нас точно со следующего сезона. Пока ограничимся на этом", — передаёт слова президента московской команды Ильи Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.