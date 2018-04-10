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Омскому управлению ФСБ исполнилось 100 лет
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Омскому управлению ФСБ исполнилось 100 лет 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 10 апреля, УФСБ России по Омской области исполнилось 100 лет. Сотрудники и ветераны ведомства почтили память сослуживцев, которые погибли при исполнении воинского и служебного долга.
«В течение своей 100-летней истории сотрудникам омского управления приходилось решать самые сложные и ответственные задачи: проводить контрразведывательные операции по противодействию деятельности зарубежных разведок в разные периоды, вести в бой кадровые армейские соединения и партизанские отряды на фронтах Великой Отечественной войны, обеспечивать бесперебойное функционирование оборонных предприятий в глубоком тылу, разоблачать вражеских агентов и их пособников, разыскивать изменников Родины», — отметили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.
Напомним, 10 апреля 1918 года была создана Омская чрезвычайная комиссия. С этого дня началась история регионального управления ФСБ России.
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