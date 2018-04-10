Омскому управлению ФСБ исполнилось 100 лет

Сегодня, 10 апреля, УФСБ России по Омской области исполнилось 100 лет. Сотрудники и ветераны ведомства почтили память сослуживцев, которые погибли при исполнении воинского и служебного долга.

«В течение своей 100-летней истории сотрудникам омского управления приходилось решать самые сложные и ответственные задачи: проводить контрразведывательные операции по противодействию деятельности зарубежных разведок в разные периоды, вести в бой кадровые армейские соединения и партизанские отряды на фронтах Великой Отечественной войны, обеспечивать бесперебойное функционирование оборонных предприятий в глубоком тылу, разоблачать вражеских агентов и их пособников, разыскивать изменников Родины», — отметили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Напомним, 10 апреля 1918 года была создана Омская чрезвычайная комиссия. С этого дня началась история регионального управления ФСБ России.