В колледже на Цимлянской провели лекцию о гладиаторах

Лекция на тему «Гладиаторы: смертники или профессиональные спортсмены?» состоялась в Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26, который расположен на улице Цимлянской в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В рамках массовой работы библиотеки колледжа была проведена лекция о гладиаторах. Студенты перенеслись во времена Римской империи, когда существовали особые порядки, традиции, а также необычные развлечения. В ходе лекции студенты выяснили, для чего устраивались гладиаторские бои, какое место в обществе занимали гладиаторы, а также услышали интересные факты, касающиеся боев, — пояснил представитель колледжа.

Напомним, что колледж расположен по адресу улица Цимлянская, дом 7, строение 1. (мю)