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В колледже на Цимлянской провели лекцию о гладиаторах
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В колледже на Цимлянской провели лекцию о гладиаторах 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Лекция на тему «Гладиаторы: смертники или профессиональные спортсмены?» состоялась в Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26, который расположен на улице Цимлянской в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В рамках массовой работы библиотеки колледжа была проведена лекция о гладиаторах. Студенты перенеслись во времена Римской империи, когда существовали особые порядки, традиции, а также необычные развлечения. В ходе лекции студенты выяснили, для чего устраивались гладиаторские бои, какое место в обществе занимали гладиаторы, а также услышали интересные факты, касающиеся боев, — пояснил представитель колледжа.
Напомним, что колледж расположен по адресу улица Цимлянская, дом 7, строение 1. (мю)
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