Тверские полицейские стали лучшими в соревнованиях по настольному теннису среди силовиков Верхневолжья

В Твери на спортивной площадке Центрального таможенного управления прошли соревнования по настольному теннису в рамках динамовской спартакиады среди сотрудников органов безопасности и правопорядка.

Соревнования по настольному теннису впервые включены в Спартакиаду и по регламенту проводились только в командном зачете. Участие приняли 7 команд, каждая из которых состояла из 3 спортсменов. В скорости реакции, выносливости и ловкости померились сотрудники регионального Управления МВД , курсанты Тверского филиала Московского университета МВД России, сотрудники УФСБ , Росгвардии, Тверской таможни, ФСО и УФССП.

По итогам трёх туров борьбы за призовые места победителем стала команда УМВД России по Тверской области. Второе место заслужила команда Тверского филиала Московского университета МВД России. Третий результат — у команды Управления спецсвязи и информации ФСО России. Победители награждены медалями и дипломами.