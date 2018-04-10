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Тверские полицейские стали лучшими в соревнованиях по настольному теннису среди силовиков Верхневолжья
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Тверские полицейские стали лучшими в соревнованиях по настольному теннису среди силовиков Верхневолжья 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Твери на спортивной площадке Центрального таможенного управления прошли соревнования по настольному теннису в рамках динамовской спартакиады среди сотрудников органов безопасности и правопорядка.
Соревнования по настольному теннису впервые включены в Спартакиаду и по регламенту проводились только в командном зачете. Участие приняли 7 команд, каждая из которых состояла из 3 спортсменов. В скорости реакции, выносливости и ловкости померились сотрудники регионального Управления МВД, курсанты Тверского филиала Московского университета МВД России, сотрудники УФСБ, Росгвардии, Тверской таможни, ФСО и УФССП.
По итогам трёх туров борьбы за призовые места победителем стала команда УМВД России по Тверской области. Второе место заслужила команда Тверского филиала Московского университета МВД России. Третий результат — у команды Управления спецсвязи и информации ФСО России. Победители награждены медалями и дипломами.
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