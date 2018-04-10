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Шоу Петера Шмейхеля на RT: что нужно знать о безопасности в преддверии ЧМ-2018
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Шоу Петера Шмейхеля на RT: что нужно знать о безопасности в преддверии ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Президент FIFA ответил на вопросы Петера Шмейхеля о мерах безопасности во время чемпионата мира — 2018 и о том, каким, по его мнению, будет главное футбольное событие в этом году.
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