Шоу Петера Шмейхеля на RT: что нужно знать о Казани в преддверии ЧМ-2018

В Казани пройдут четыре игры группового этапа, и по матчу 1/8 и четвертьфинала ЧМ-2018. Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель ознакомился с достопримечательностями города.