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Шоу Петера Шмейхеля на RT: что нужно знать о Казани в преддверии ЧМ-2018
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Шоу Петера Шмейхеля на RT: что нужно знать о Казани в преддверии ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
В Казани пройдут четыре игры группового этапа, и по матчу 1/8 и четвертьфинала ЧМ-2018. Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель ознакомился с достопримечательностями города.
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