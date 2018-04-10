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Бабаев рассказал о готовности стадиона ЦСКА принять матч России и Турции
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Бабаев рассказал о готовности стадиона ЦСКА принять матч России и Турции 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о готовности домашнего стадиона армейцев «ВЭБ Арены» принять товарищескую встречу сборных России и Турции. Слова функционера приводит ТАСС.
"Да, такая возможность действительно обсуждалась. Мы готовы принять матч, но есть нюансы.
Во-первых, нужна окончательная позиция Российского футбольного союза, во-вторых, согласование с ФИФА, потому что стадион входит в особый режим как тренировочная площадка под чемпионат мира, поэтому необходимо согласие Международной федерации футбола", — сказал Бабаев.
Встреча запланирована на 5 июня. Изначально, матч должен был принять новый стадион московского «Динамо» в Петровском парке, однако, встречу перенесли из-за неудовлетворения готовностью арены.
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